Olaf Sleijpen nieuwe president van De Nederlandsche Bank

Olaf Sleijpen wordt per 1 juli de nieuwe president van De Nederlandsche Bank (DNB). Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Eelco Heinen van Financiën Sleijpen vrijdag voorgedragen voor benoeming bij koninklijk besluit. Sleijpen, sinds begin 2020 lid van de DNB-directie, volgt Klaas Knot op, die sinds 2011 president is van DNB.

Martin van Rijn, voorzitter van de raad van commissarissen van DNB: “Olaf Sleijpen is een autoriteit op het snijvlak van monetair beleid, financiële stabiliteit en Europese samenwerking. Hij combineert inhoudelijke diepgang met bestuurlijke ervaring, heeft een sterk ontwikkeld maatschappelijk kompas en een brede achtergrond binnen DNB – zowel in het monetaire domein als in het toezicht. Wij zijn ervan overtuigd dat hij met gezag en visie leiding zal geven aan DNB in een periode van complexe economische en maatschappelijke transities.

Tegelijkertijd willen wij Klaas Knot danken voor zijn buitengewone inzet en leiderschap in de afgelopen veertien jaar. Onder zijn leiding is DNB uitgegroeid tot een gezaghebbende en toekomstgerichte centrale bank, zowel in Nederland als in Europa.”

Klaas Knot, aftredend president van DNB: “DNB heeft de afgelopen jaren veel veranderingen doorgemaakt, in een snel veranderende financiële wereld. Ik ben trots op wat we als organisatie samen hebben bereikt.

Olaf is een inhoudelijk sterke, integere en verbindende leider. Ik heb het volste vertrouwen dat hij DNB met gezag en visie zal blijven ontwikkelen. Ik wens hem daarbij alle succes en voldoening.”

Olaf Sleijpen, aantredend president van DNB: “Het is een grote eer om het leiderschap van DNB op mij te mogen nemen. De maatschappelijke opgaven waarvoor wij staan — van prijsstabiliteit en financiële weerbaarheid tot technologische innovatie en geopolitieke fragmentatie — vragen om een centrale bank die onafhankelijk en wendbaar is én zichtbaar in onze samenleving.

In de huidige onzekere en snel veranderende tijden is het van belang pal te staan voor financiële en economische stabiliteit. En tegelijkertijd bij te dragen aan een toegankelijk en innovatief financieel stelsel. Dit doen we op een transparante wijze, midden in de samenleving, met een doelmatige en kostenbewuste inzet van middelen.

Onder leiding van Klaas Knot heeft DNB een solide reputatie opgebouwd. Ik wil hierop voortbouwen en DNB met betrokkenheid gaan leiden. Met ruimte voor vernieuwing, samen met onze medewerkers, met de financiële sector en met nationale en internationale partners. En altijd met oog voor veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden. Ik kijk ernaar uit om daar met volle overtuiging aan bij te dragen.”

Met de benoeming van Sleijpen is de post van directielid Monetaire Zaken per 1 juli 2025 vacant. De raad van commissarissen zal zich de komende periode richten op de opvolging in de directie.