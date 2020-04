Oproep ''blijf thuis'' lijkt opnieuw te werken. Stranden rustig ondanks mooie weer

Het lijkt opnieuw dat Nederlanders zich aan de oproep hebben gehouden door een ommetje te maken met dit mooie weer in de eigen woonplaats.

Op het strand van Katwijk, met zicht op Noordwijk en Scheveningen, was het erg rustig. De mensen die er waren hielden goed afstand van elkaar. Zowel politie als handhaving hield het publiek in de gaten, maar voor hen was er weinig ''werk''.

In het Limburgse Heuvelland en in het Haagse Park moest de politie wel in actie komen en boetes uitdelen omdat het veel te druk werd.

Komende week blijft het zomers al is dat voor de agrariërs geen goed nieuws. Het land waarop geteeld wordt is ernstig droog. Zo droog dat men vreest voor hun oogst.