Werkzaamheden A28 Assen-Noord/ Assen-West

In het tweede en derde weekend van juni voert KWS Infra in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28 tussen Assen-Noord (afrit 34) en Assen-West (afrit 33). De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van asfalt, belijning en vangrails.

Verkeershinder kunt u verwachten op:

vrijdag 12 juni 20.00 uur tot maandag 15 juni 5.00 uur:

de A28 is in de richting van Hoogeveen volledig afgesloten tussen aansluiting Assen-Noord en Assen-West

de afrit Assen-West (33) vanuit de richting Groningen is afgesloten

de toerit Assen-Noord (34) richting Hoogeveen is afgesloten

vrijdag 19 juni 20.00 uur tot maandag 22 juni 5.00 uur:

de A28 vanaf Assen-Noord tot Assen-West is volledig afgesloten

de afrit Assen-West (33) vanuit de richting Groningen is afgesloten

de toerit Assen-Noord (34) richting Hoogeveen is afgesloten

De omleidingsroutes worden aangegeven met borden.