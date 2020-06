Code Geel voor onweer en hagelbuien

Hagel en windstoten

'In het zuiden en zuidwesten komen enkele onweersbuien voor. Deze buien gaan mogelijk gepaard met hagel en windstoten tot circa 70 km/u. Komende nacht neemt de buienkans weer af', aldus het KNMI. De waarschuwing voor het zuiden en zuidwesten is van kracht van vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 03.00 uur.

Ook zaterdagmiddag kans op onweer

Zaterdagmiddag kunnen in het noordoosten enkele onweersbuien ontstaan. Deze buien gaan mogelijk gepaard met hagel, veel regen in korte tijd en windstoten tot circa 60 km/u. Zaterdagavond neemt de kans op deze onweersbuien weer af. De waarschuwing voor het noordoosten is van kracht van zaterdag 13.00 uur tot zondag 19.00 uur.