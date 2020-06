Man beschoten in Rotterdam

Meerdere telefoontjes naar de politie, leidden agenten vannacht naar de Hillelaan in Rotterdam. Daar was een man beschoten bij een café en de dader was ervandoor. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden.

Het was even na 1.00 uur vannacht toen er schoten klonken op de Hillelaan. Politie was er snel en trof een slachtoffer met een schotwond in zijn been. De mogelijke dader rende weg in de richting van de Rijnhaven.

Meteen is de omgeving uitgekamd door meerdere eenheden, maar helaas zonder resultaat. De gewonde man (32) was aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Rechercheurs en de Forensische Opsporing doen onderzoek.