Fietser mishandelt agent bij controle fietsverlichting in Medemblik

Bij een fietslichtcontrole ter hoogte van het Aambeeld in Medemblik houden agenten rond middernacht een man staande vanwege het fietsen zonder verlichting. Tijdens de staandehouding fietst de verdachte weg via de rijbaan. Eén van de agenten rijdt vervolgens met de auto achter de fietser aan en houdt hem nogmaals staande. De agent wil met de man in gesprek gaan, maar de man wordt vervolgens verbaal en fysiek agressief. De man mishandelt de agent. De verdachte is door de agent met een taser onder controle gebracht.

Aanhouding

De man is aangehouden op verdenking van mishandeling van een ambtenaar in functie en wederspannigheid. Uit de blaastest blijkt dat de verdachte onder invloed van alcohol was. De verdachte zit nog vast.