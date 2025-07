FNV: Betere cao-afspraken nodig anders nieuwe stakingen bij NS

De leden van FNV Spoor hebben met een duidelijke meerderheid het cao-eindbod van NS afgewezen. 'Ruim 60 procent van de leden stemde tegen en daarmee is de boodschap helder: NS moet met een beter voorstel komen, anders volgen er opnieuw stakingen', zo meldt FNV maandag.

'Heel normale wensen in deze tijd'

‘Onze leden hebben gesproken en ze vinden het eindbod van NS simpelweg niet goed genoeg’, zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. ‘Zij willen een eerlijke loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een betere regeling voor zwaar werk. Dat zijn heel normale wensen in deze tijd, maar de NS houdt de boot steeds maar af.’

Fatsoenlijke cao

De FNV roept NS op om alsnog werk te maken van een fatsoenlijke cao. De belangrijkste verbeterpunten voor de leden zijn: een hoger loon, betere afspraken over zwaar werk, op latere leeftijd uit de nachtdienst mogen, verhogen van toeslagen en gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk.

Nieuwe stakingen niet uitgesloten

FNV Spoor heeft zojuist ook de NS per mail geïnformeerd over de uitslag van de stemming. Doordat de leden het cao-eindbod hebben afgewezen blijft het ultimatum dat de FNV op 30 mei heeft gesteld staan. ‘Als NS niet over de brug komt dan volgen er nieuwe stakingen, waarschuwt Janssen. ‘Maar wij hopen dat NS haar verantwoordelijkheid naar de reizigers en eigen personeel nu wel neemt en snel met ons tot een cao-akkoord met draagvlak van de FNV-ledenkomt. De bal ligt nu wéér bij NS.’

17.500 werknemers

Bij NS werken 17.500 mensen die onder de cao vallen. De cao liep af op 28 februari 2025.