Dit was de eerste dag van de Vierdaagsefeesten

De kop is eraf! De stad leeft, de bekers klinken, de polsbandjes vliegen als zoete broodjes over de toonbank en de eerste dansjes zijn al gezet: de Vierdaagsefeesten 2025 zijn van start! Zaterdag openden we traditiegetrouw groots, met volop muziek, zon en een flinke dosis Nijmeegse gezelligheid. Van de eerste tonen van lokaal talent tot polonaises aan de kade: het was een dag om in te lijsten.

Opening Vierdaagsefeesten

Om klokslag 16:00 barstte de Vierdaagsefeesten officieel los met de feestelijke opening van Talent Tour. Op maar liefst 20 podia in de binnenstad stonden 20 Nijmeegse talenten klaar om de toon te zetten voor de mooiste week van het jaar. Het publiek stond paraat met hun drankje in de hand om gezamenlijk te proosten.



Burgemeester Hubert Bruls gaf op het Koningsplein het officiële startschot, omringd door feestvierders en de klanken van Solo Saxophone, een dj- en saxofoon duo dat het plein direct in de juiste sfeer bracht. Ook op de andere podia in de stad trapten Nijmeegse talenten af: zo zorgde Binkie The Shrimp bij Park Kronenburg voor een mix van funk, punk en hiphop met diepe lyrics, en opende DJ Habi, met zijn unieke tech-house sound met Arabische twist, bij Groots in de Grotestraat. En dit was slechts een kleine greep uit de twintig talentvolle artiesten die zaterdagmiddag gezamenlijk het startsein gaven voor een week vol feest.

Samenkomst & reünie

De eerste dag van de Vierdaagsefeesten voelde als thuiskomen: al vroeg in de middag vonden de bezoekers hun weg naar de binnenstad in de zonovergoten straten met zo’n 27 graden, en vooral: heel veel gezelligheid. Overal in de stad ontmoetten vrienden, families, buren en feestgangers elkaar weer, in een sfeer die het beste omschreven kan worden als een grote Nijmeegse reünie.

Vierdaagsefeesten polsbandjes gaan razendsnel

De Vierdaagsefeesten polsbandjes zijn dit jaar voor het vierde jaar op rij verkrijgbaar, en dat blijkt opnieuw een groot succes. Al vóór de start van de feesten werden de bandjes in groten getale aangeschaft door bezoekers. Ook op de eerste dag van de Vierdaagsefeesten was de belangstelling groot: bij de merchandise stands op de Ramblas, de Burchtstraat en bij de buitentoiletten gingen de bandjes in hoog tempo over de toonbank.

Vanwege de grote vraag wordt er toegewerkt naar een uitverkoopsituatie. Op sommige locaties zijn de polsbandjes inmiddels al uitverkocht. Belangstellenden kunnen nog een bandje aanschaffen via www.vierdaagsefeesten.nl/shop en deze afhalen op een van de volgende locaties:

• Merchandise stands Ramblas en Burchtstraat

• Smaakmarkt

• Faberplein, Staringsstraat

• Park Kronenburg

• Stadseiland Stek

Hoogtepunten zaterdag

Een greep uit de hoogtepunten van zaterdag:

• Heads Will Roll bracht de energie op het Valkhof Festival;

• Typhoon zorgde ervoor dat het hele publiek bij Park Kronenburg losging;

• Milolaathetlukken verraste het publiek op de Smaakmarkt;

• Ronnie Ruysdael maakte zijn debuut bij Matrixx Live aan de Kade met ouderwetse polonaises;

• Disco Sound Machine blies het dak eraf bij de nieuwe Waalkade Disco Stage;

• Op de nieuwe sublocatie Kaaij Hoog gingen de voetjes van de vloer bij Leadbeaters, een stringband die eigenlijk veel te rock-‘n-roll is voor een folkband;

• STUK sloot groots af bij Matrixx at the Park

Vierdaagsefeesten 2025: Let’s Celebrate!

Van 12 t/m 18 juli 2025 is het centrum van Nijmegen het grootste vrij toegankelijke stadsfestival van Nederland. Met ruim 45+ aan podia en meer dan 1300+ artiesten is het een feest voor iedereen.

Voor wie écht voorbereid wil zijn: haal je polsbandje via vierdaagsefeesten.nl/shop voor 12,- en loop de hele week gratis door bij alle toiletvoorzieningen en krijg toegang tot exclusief polsbandjesprogramma.