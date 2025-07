Rode Kruis met ruim 850 vrijwilligers klaar om wandelaars te helpen bij Nijmeegse 4Daagse

'Neem droge sokken mee!'

Het zwaartepunt van de hulpverlening ligt natuurlijk op het blaren prikken. Daarnaast verlenen vrijwilligers eerste hulp voor bijvoorbeeld insectenbeten, flauwtes of oververhitting. 75 vrijwillige artsen en verpleegkundigen runnen een ingericht veldziekenhuis om mensen te helpen. Ook bij de Vierdaagsefeesten zijn tientallen eerstehulpverleners op de been.

Veel regen op woensdag

Er is flink wat regen voorspeld op woensdag en dat betekent veel kans op extra blaren. De tweede dag van de 4Daagse wordt ook wel ‘bijltjesdag’ genoemd en is voor veel wandelaars al een zware dag. De regen zorgt volgens de hulporganisatie voor een extra uitdaging. Het Rode Kruis raadt wandelaars aan om extra paren droge sokken mee te nemen en de voeten vooraf in te smeren met talkpoeder of kamferspiritus. En het is verstandiger om een dunne broek over de schoenen aan te trekken dan met blote benen te wandelen, zodat het water minder snel je schoenen in loopt.

Vrijwilligers uit alle windstreken

De jongste blaarbehandelaar is Juna, een 18-jarige student verpleegkunde. Hij wil deze week meer leren over het oplappen van voeten. De oudste vrijwilliger is Ine van 83 en het is al haar twaalfde 4Daagse als blarenprikker. Sommige blarenprikkers hebben de 4Daagse zelf meerdere keren gelopen en staan nu klaar om de wandelaars op te lappen. Zo maken ze het grootste wandelevenement van het jaar toch nog mee. Ook zijn er elke dag tientallen mensen van vluchtelingenopvanglocaties van het Rode Kruis als vrijwilliger aan de slag.

Orkaanseizoen Bonaire

Daarnaast zijn er hulpverleners van het Rode Kruis op Bonaire overgekomen. Voor het Rode Kruis is de 4Daagse namelijk tevens een grote oefening op een mogelijke noodsituatie. Nu het orkaanseizoen op Bonaire voor de deur staat, hopen de hulpverleners van Bonaire hier ervaring op te doen, om in tijden van nood nog beter hulp te kunnen verlenen.

Ook komende vijf jaar blaren prikken

Het Rode Kruis en de stichting 4Daagse verlengden onlangs het partnerschap. Ook de komende vijf jaar is de hulporganisatie de vaste medische partner van de 4Daagse en zullen honderden vrijwilligers de EHBO en medische hulp verzorgen voor wandelaars.