Automobilist (20) overleden aangetroffen in te water geraakte auto langs A12

Zaterdag is een 20-jarige automobilist uit Nootdorp overleden aangetroffen in zijn auto die te water was geraakt langs de A12 bij Zoetermeer. Dit meldt de politie zondag.

Tankstation Knorrestein

De man is vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag, 13 juni, met een auto vanaf zijn woning in Nootdorp vertrokken. 'Vervolgens is de automobilist op de A12, in de richting van Den Haag, ter hoogte van tankstation Knorrestein verongelukt. Hierbij kwam de man met zijn auto in de naastgelegen sloot terecht', aldus de politie

Melding

Zaterdagochtend, rond 11.00 uur kwam de melding bij de politie binnen van een voertuig in het water. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer bleek al te zijn overleden.

Onderzoek toedracht ongeval

Om te kunnen achterhalen wat er is gebeurd, doet de politie onderzoek. Ter plaatse heeft de VOA een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Ook is het voertuig meegenomen naar een onderzoekslocatie. OTV (Opsporing Team Verkeer) en de VOA (Verkeers Ongevallen Analyse) onderzoeken de precieze toedracht van dit ongeval. Het team komt graag in contact met eventuele getuigen. Mogelijk zijn er mensen die op of rond het tijdstip van de aanrijding op de A12 reden die het ongeval hebben zien gebeuren.