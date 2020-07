Het reisadvies voor Portugal en Lissabon oranje vanwege toename coronagevallen

Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken mensen adviseert alleen nog naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangegeven dat er een verhoogde verspreiding van het coronavirus is in de gebieden in en rondom Lissabon en Porto.

Het reisadvies voor Portugal ging 15 juni terug van oranje naar geel. Zoals eerder aangegeven kunnen reisadviezen worden terug- of opgeschaald als de gezondheidssituatie daar aanleiding toe geeft.

Dringend advies

Nederlandse reizigers die nu in de genoemde regio’s in Portugal zijn, moeten zich afvragen of hun voortgezet verblijf noodzakelijk is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert hen contact op te nemen met hun reisorganisatie en/of reisverzekering. Deze reizigers krijgen het dringende advies om na terugkomst 2 weken in quarantaine te gaan.

Nederlandse reizigers die van plan zijn om op korte termijn naar deze gebieden te reizen, moeten zich volgens het ministerie afvragen of hun verblijf noodzakelijk is. Toeristische reizen vallen niet onder noodzakelijke reizen.