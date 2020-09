80% zorgmedewerkers niet goed voorbereid op tweede coronagolf

Werknemers in zorg en welzijn zijn bang voor een tweede coronagolf. Zij zeggen dat zowel de zorg als het personeel onvoldoende is voorbereid op zo’n nieuwe grote uitbraak van het virus. Dat blijkt uit onderzoek dat de FNV heeft laten doen onder ruim 1.600 mensen die werken in zorg en welzijn.

'We zijn hier niet klaar voor'

De angst voor een tweede golf van corona leeft bij 80% van de medewerkers. Volgens hen zijn de zorg en welzijn, én zijzelf, hier niet klaar voor. Meer dan de helft vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen door de overheid; maar vier op de vijf zorgmedewerkers geven ook aan dat deze niet genoeg worden gehandhaafd. Ook vindt ongeveer de helft dat mensen zich (zeer) slecht houden aan de maatregelen.

70% voelt zich onveilig

Slechts een derde voelt zich veilig en zegt veilig zijn werk te kunnen doen. Het gebrek aan beschermingsmiddelen is nog steeds heel groot: maar 25% zegt die voldoende te hebben voor een tweede golf. Veel werkenden in zorg en welzijn zijn bang om zelf besmet te raken. Zo’n 40% laat zelfs weten nog een massale uitbraak persoonlijk niet aan te kunnen.

Volstrekt onacceptabel, vindt Jong

Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV: ‘Deze cijfers maken me echt boos. Je kunt als overheid én werkgevers zorgmedewerkers toch niet opschepen met zo’n terecht gevoel van onveiligheid, terwijl de samenleving van hun werk afhankelijk is?! Het is volstrekt onacceptabel dat er nog steeds onvoldoende beschermingsmiddelen zijn. De verwarring over beschermingsmiddelen is compleet door het zwalkende overheidsbeleid. Werkgevers maken misbruik van die situatie door het gebruik van beschermingsmiddelen soms zelfs te verbieden. Met zo’n gevoel van onveiligheid vrezen zorgmedewerkers extra voor een tweede golf, dat geeft dit onderzoek duidelijk aan. We krijgen hier ook steeds meer klachten over.’

Fysiek en mentaal uitgeput

Zeker drie kwart van de werknemers ervaart grote tot zeer grote werkdruk en voelde zich tijdens de piek van de coronacrisis te zwaar belast. Dit geldt het meeste voor de mensen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Twee op de vijf medewerkers in zorg en welzijn geven aan fysiek en mentaal uitgeput te zijn door hun werkzaamheden. Die uitputting is het hoogst onder jongeren.

Onvoldoende waardering van politiek

Liefst 90% van de ondervraagden voelt niet genoeg waardering door politiek en overheid voor het werk dat ze doen. Verder voelen ze zich ook weinig gewaardeerd door de samenleving als geheel en door hun werkgevers. Deze waardering krijgen ze weer wel van hun patiënten en collega’s.

Bonus te weinig, liever loonsverhoging

Een overgrote meerderheid van 70% heeft voorkeur voor een structurele loonsverhoging boven een bonus. Zij vinden de eenmalige bonus van € 1.000 voor hun extra inzet in de coronacrisis te weinig. De FNV krijgt signalen dat zij net zo denken over de bonus van € 500 (dit is nog niet meegenomen in het onderzoek).

Binnen 2 jaar 80.000 vacatures

Jong: ‘Blijkbaar wil het kabinet de mensen niet fatsoenlijk belonen. Zo ervaren zorgmedewerkers dat ook: ze voelen zich door de overheid in de steek gelaten en zien dat de magere lonen het werken in de zorg niet aantrekkelijk maken. Zo gaat de werkdruk niet omlaag; ook daarvoor heeft het kabinet geen geld over. En dat, terwijl er binnen twee jaar 80.000 vacatures zijn.’

Vooral jongeren denken aan stoppen

Bijna een kwart denkt eraan om helemaal te stoppen met zijn werk in de zorg. Dit zijn vaker meest jonge medewerkers in algemene ziekenhuizen of revalidatiecentra. Ongeveer de helft van de mensen uit het onderzoek wil net zoveel blijven werken en zo’n 20% vooral oudere medewerkers wil minder gaan werken in de toekomst.

Grootste online demonstratie voor zorg ooit

FNV Zorg & Welzijn voert deze week, samen met FBZ en CNV, in het hele land actie voor meer waardering en minder werkdruk voor zorgpersoneel. Die is hard nodig om te voorkomen dat mensen massaal vertrekken uit de sectoren. Zo was er dinsdag een grote actie voor de jeugdzorg en las verpleegkundige Anique Landzaad donderdag een alternatieve troonrede voor namens de bonden, waarin zij vroeg om 2,25 miljard. Zaterdag 5 september houden zij, samen met verschillende politieke partijen, de grootste online demonstratie ooit in de zorg en welzijn.