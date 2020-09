Gaskraan Groningen komend jaar verder dicht, helemaal dicht medio 2022

De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 8,1 miljard kuub. Dat is 1,2 miljard kuub minder dan in juni was voorzien. Dat staat in een Kamerbrief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het zogenaamde vaststellingsbesluit. Het is voor het eerst sinds eind jaren ’60 dat er onder de 10 miljard kuub wordt gewonnen in Groningen.

Medio 2022 gaskraan helemaal dicht

Minister Wiebes besloot in 2018 om de gaswinning te stoppen vanwege de veiligheid van de Groningers. Naar verwachting zal er vanaf medio 2022 geen gas meer nodig zijn uit het Groningenveld.

Aantal locaties stand-by voor extreem strenge winter

Vanaf medio 2022 is er geen gas meer nodig uit het Groningenveld, in een jaar met normale weersomstandigheden. Een aantal locaties blijft daarna stand-by; daar zal een minimale hoeveelheid gas worden gewonnen. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter, in combinatie met uitval van grote installaties.

Minder kans op aardbevingen

Door de gaskraan te sluiten, vermindert de kans op aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. De minister heeft dat rigoureuze besluit genomen met het oog op de veiligheid van de Groningers en de leefbaarheid van de provincie. In het regeerakkoord was oorspronkelijk nog besloten dat de winning de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou bedragen.