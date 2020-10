Jongen (17) doodgestoken in Rozenburg, dader spoorloos

Bij een steekincident in het Zuid-Hollandse Rozenburg is woensdagavond een 17-jarige jongen om het leven gekomen. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Traumahelikopter

Het steekincident gebeurde rond 21.20 uur bij een flat aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Hulpdiensten, waaronder een Mobiel Medisch Team (MMT) per traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse maar konden niet voorkomen dat het slachtoffer kwam te overlijden.

Witte tent Forensische Opsporing

De politie heeft vervolgens een plaats delict gemaakt en is een Forensisch Onderzoek begonnen. Over het lichaam van de 17-jarige jongen is een witte tent geplaatst. Rond 23.50 uur liet de politie weten nog geen verdachte te hebben aangehouden maar dat de zoektocht naar hem door gaat. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen.