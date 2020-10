Schoten gelost op woning Rotterdam

Bewoners van de Da Costastraat in Rotterdam werden op 23 oktober opgeschrikt toen een onbekende persoon schoten loste op een woning. Niemand raakte gewond. De politie zoekt getuigen.

Rond 01.45 uur reed een personenauto de straat in, stapte de dader uit en vuurde hij tweemaal op de woning. De man stapte daarna weer in en reed weg. In de woning waren op dat moment mensen aanwezig, maar gelukkig werd niemand geraakt.