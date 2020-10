Agent gewond bij botsing op stilstaande auto midden op de A79

In de nacht van vrijdag op zaterdag is op de A79 ter hoogte van Valkenburg rond 01.25 uur een politieauto op een stilstaande auto gereden. 'Bij de aanrijding is één van de twee politieagenten gewond geraakt. Hij is voor een check up naar het ziekenhuis gegaan', zo laat de politie zaterdag weten.