Rwandese 71-jarige genocide-verdachte in Nederland aangehouden

Het Team Internationale Misdrijven van de politie heeft maandag een 71-jarige man uit Rwanda aangehouden. 'Rwanda heeft om zijn uitlevering gevraagd, omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij genocide in Rwanda in 1994. De man is inmiddels in verzekering gesteld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Moordpartijen op Tutsi burgers

Volgens de Rwandese autoriteiten was de opgeëiste persoon in 1994 bankmedewerker en eigenaar van een apotheek in de hoofdstad Kigali. Hij was actief voor de zogenoemde ‘Power vleugel’ van de MDR-partij die nauw betrokken was bij moordpartijen op Tutsi burgers.

'Moordlijst' opgesteld

De opgeëiste persoon wordt door de Rwandese autoriteiten onder meer verantwoordelijk gehouden voor deelname aan een bijeenkomst in april 1994, waarbij voorbereidingen werden getroffen voor het doden van Tutsi’s. Hij zou een lijst hebben opgesteld van Tutsi die door milities gedood moesten worden. Ook zou hij bij andere aanvallen op Tutsi burgers betrokken zijn geweest.

Asielaanvraag

De opgeëiste persoon vroeg in 2000 asiel aan in Nederland. In 2013 heeft de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) de aan hem verleende verblijfsvergunning ingetrokken nadat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse een ambtsbericht over hem had uitgebracht.

800.000 doden door genocide Rwanda

De genocide in Rwanda in 1994 heeft aan circa 800.000 burgers het leven gekost. Het Rwanda Tribunaal van de Verenigde Naties in Arusha (Tanzania) heeft vastgesteld dat soldaten en burgermilities op grote schaal betrokken bij moordpartijen op Tutsi’s.

Opsporing en vervolging

Voor het Nederlandse OM is uitgangspunt dat zowel de opsporing als de vervolging van internationale misdrijven zoveel mogelijk plaatsvindt in het land waar de misdrijven zijn gepleegd. Daar bevindt zich het bewijs, daar zijn de procesdeelnemers ingevoerd in taal, cultuur en achtergronden van gebeurtenissen. Ook bevinden zich daar over het algemeen de meeste slachtoffers en nabestaanden.