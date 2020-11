Waarschuwingsschot gelost en politiehond gewond bij aanhouding

Een agent heeft vrijdagmiddag iets na 15.00 uur een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding aan de Dorpstraat. 'Ook is een politiehond gewond geraakt. Een man is aangehouden', zo laat de politie vrijdagmiddag weten.

Bijstand

De politie kreeg rond 14.30 uur het verzoek om bijstand te verlenen bij een melding. Omdat de man dreigde met een scherp voorwerp, wilde de politie tot aanhouding overgaan. Er is hierbij een waarschuwingsschot gelost.

Politiehond ingezet

Omdat de dreigende situatie aanhield, is ook een politiehond ingezet om de verdachte onder controle te krijgen. Hierbij heeft de verdachte de politiehond verwond, maar is hij zelf ook gewond geraakt. De verdachte is aangehouden en wordt behandeld. De politiehond is naar een dierenarts gebracht.

Onderzoek

Er zal onderzoek worden verricht naar de exacte toedracht van dit incident.