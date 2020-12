Man (32) en vrouw (29) aangehouden voor verzenden postpakketten met drugs

Woensdag heeft de politie in Alkmaar een 32-jarige man en een 29-jarige vrouw aangehouden in een onderzoek naar verdovende middelen die via het darkweb zijn verhandeld en via reguliere postpakketten naar het buitenland zijn verstuurd. Dit meldt de politie donderdag.

Man in 2016 aangehouden voor zelfde feiten

'De politie heeft in twee woningen in Alkmaar en Heerhugowaard doorzoekingen verricht. Bij de doorzoekingen zijn diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen. De mannelijke verdachte is in 2016 ook al eens aangehouden en veroordeeld voor dezelfde feiten', aldus de politie.

PIT

Het Post Interventie Team (PIT) van de Landelijke Eenheid is, onder het gezag van het Landelijk Parket, het onderzoek 26Yreka gestart naar aanleiding van aanwijzingen dat de mannelijke verdachte betrokken is bij de export van drugs via de legale poststromen. De man is in 2016 al eens veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 66 maanden voor de export van drugs via postpakketten.

Handel voortgezet

De vrouwelijke verdachte heeft mogelijk een ondersteunende rol en van de criminele opbrengsten geprofiteerd. Zij is na verhoor weer op vrije voeten gesteld maar blijft verdachte. Het PIT verdenkt de man nu echter van het voorzetten van zijn handel als vendor (verkoper) op het darkweb in de tijd tussen zijn veroordeling en het daadwerkelijk ondergaan van zijn gevangenisstraf. De verhandelde verdovende middelen zijn voornamelijk XTC, MDMA, cocaïne en amfetamine.