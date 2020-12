Post en koeriers doen goede zaken in coronatijd

De omzet van de transportsector daalde in het derde kwartaal van 2020 met ruim 15 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij veel branches stond de omzet in het teken van de coronamaatregelen. De post- en koeriersdiensten deden goede zaken en haalden dubbele cijfers, voor de overige branches waren de omzetontwikkelingen veelal negatief. Dit meldt het CBS op basis van recente kwartaalcijfers.

Bij post- en koeriersdiensten steeg de omzet in het derde kwartaal met bijna 11 procent. Doordat consumenten minder fysieke winkels bezochten werden meer aankopen online gedaan. De omzet uit internetverkopen steeg het afgelopen kwartaal met 39 procent ten opzichte van een jaar eerder. Veel van de bestelde goederen werden door koeriers naar consumenten vervoerd.

Post- en koeriersdiensten verwachten weinig beperkingen

Aan bedrijven wordt aan het begin van ieder kwartaal gevraagd of zij belemmeringen verwachten voor de bedrijfsvoering. Ruim 22 procent van de transportbedrijven gaf in het derde kwartaal aan dat zij voor het vierde kwartaal geen belemmeringen verwachten. Overigens was op dat moment nog niet bekend dat er een tweede pakket aan beperkende coronamaatregelen zou komen. Bij de post- en koeriersdiensten verwacht ruim 68 procent geen hindernissen in de bedrijfsvoering. De branches in het personenvervoer verwachten de meeste belemmeringen. Circa 9 procent van de transportbedrijven verwacht dat een tekort aan personeel hen parten zal spelen.