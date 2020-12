Acht jaar celstraf en TBS voor sytematisch misbruik stiefdochters

Maandag heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Middelburg een 47-jarige man uit Oostburg veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. 'De man is veroordeeld voor seksueel misbruik van drie meisjes, onder wie zijn twee stiefdochters. Dit gebeurde in de periode van 2008 tot 2019', zo laat de rechtbank weten.