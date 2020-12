OM eist 6 jaar cel tegen tweede verdachte vuurwerkbom Urk

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 29-jarige man uit Urk die ervan verdacht wordt in november vorig jaar een vuurwerkbom naar binnen te hebben gegooid in een woning aan de Golfoploop op Urk. 'In september stond de medeverdachte op zitting. Hij werd op 9 oktober veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar', zo meldt het OM woensdag.

Enorme schade

De beide mannen gingen in de nacht van 2 op 3 november 2019 naar de betreffende woning en gooiden een vuurwerkbom door de brievenbus. De bom kwam binnen tot ontploffing en veroorzaakte enorme schade. De bewoners lagen op dat moment te slapen in de woning. De verdachte wilde iemand laten schrikken die op Facebook had geklaagd over overlast door (illegaal) vuurwerk. Dit bleek om iemand anders te gaan dan de bewoners van de betreffende woning.

Een ‘goddeloze en lafhartige daad’

Ook nu typeerde de officier van justitie de aanslag op de woning als een ‘goddeloze en lafhartige daad’. Tegen de medeverdachte had ze in september een celstraf van vier jaar geëist waarvan 18 maanden voorwaardelijk met daarbij reclasseringscontact en een ambulante behandeling. De rechtbank oordeelde toen dat een straf van vier jaar onvoorwaardelijk op zijn plaats was omdat de verdachte eerder veroordeeld was voor brandstichting en niet wilde meewerken aan het onderzoek.

Eerder veroordeeld overtreden Vuurwerkbesluit

De man die vandaag voor de rechter stond is ook eerder veroordeeld, in zijn geval voor overtreding van het Vuurwerkbesluit. Naar het oordeel van de officier van justitie gaf de verdachte vandaag op de zitting niet echt openheid van zaken. Om die redenen en gezien zijn rol bij het incident eiste de officier een onvoorwaardelijk gevangenisstraf van zes jaar tegen hem.

Zaak 3e verdachte geseponeerd

In het onderzoek is een derde man in beeld geweest, een 39-jarige man uit Urk. Hij bleek niet betrokken te zijn bij het incident. In zijn geval is de zaak geseponeerd om reden van ‘onterecht als verdachte aangemerkt’.