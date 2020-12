Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vernietigd vanwege PAS

Het tracébesluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor de verbreding van de N35 tussen Nijverdal en Wierden is vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit werd in 2018 nog gebaseerd op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), maar dat programma mag sinds mei 2019 niet meer worden gebruikt als onderbouwing van ruimtelijke besluiten, zoals in dit geval een tracébesluit. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak van vandaag (30 december 2020) wel zoveel mogelijk andere bezwaren tegen het tracébesluit inhoudelijk beoordeeld. De minister heeft namelijk op de rechtszitting eerder dit jaar aangegeven dat zij bezig is met een wijziging van het tracébesluit om de verbreding van de N35 alsnog mogelijk te maken.