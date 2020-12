Verdachten opgepakt wegens voorbereiden brandstichting tijdens jaarwisseling

Brandbare materialen

'Bij hun woningen is beslag gelegd op een hoeveel brandbare materialen', aldus de politie. Bij de politie was informatie bekend dat de drie het plan zouden hebben om brand te veroorzaken in hun woonplaats, waarbij gevaar voor mensen en hun woonomgeving zal ontstaan.

Jaarwisseling

Politiechef Marjan de Ruiter-Abma van het basisteam Noordoost Fryslân: ’Met deze aanhoudingen en ook veel ander werk doen we er samen met de gemeente en met de inwoners van Twijzelerheide alles aan om de jaarwisseling goed te laten verlopen.’