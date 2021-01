Jumbo verwacht groei consumentenomzet in jubileumjaar naar tenminste € 10 miljard

De omzetbijdrage van foodserviceformule La Place viel terug tot € 50 miljoen (2019: € 165 mln) als gevolg van de noodgedwongen sluitingen door de coronamaatregelen. Ondanks de beperkingen door de pandemie heeft Jumbo haar winkelbestand in 2020 kunnen uitbreiden met 15 vestigingen, voornamelijk op binnenstedelijke locaties in Nederland en op nieuwe locaties in België. Het totaal aantal winkellocaties in beide landen samen is in 2020 uitgekomen op 687. De autonome omzetgroei van de bestaande winkels bedroeg in 2020 11% (gecorrigeerd voor week 53: 9%). Het marktaandeel van Jumbo in Nederland is in 2020 verder gestegen tot boven de 21,5% (bron: Nielsen). Jumbo heeft met al haar medewerkers, ondernemers en leveranciers gedurende het jaar uiterste inspanningen geleverd om de voedselvoorziening op peil te houden en een veilige en prettige winkel- en werkomgeving te waarborgen. Het concern, dat in 2021 honderd jaar bestaat, rekent erop dat de extra maatregelen nog enige tijd zullen voortduren.

Jumbo CEO Frits van Eerd: 'De gerealiseerde omzetstijging voelt anders aan dan in voorgaande jaren. We beseffen dat we als onderneming met een essentiële functie een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben, die het belang van extra omzet overstijgt. De corona-uitbraak heeft veel leed veroorzaakt en als winkelbedrijf hebben we strenge maatregelen moeten treffen. Ik ben er trots op dat alle collega’s tot het uiterste zijn gegaan om het winkelbezoek veilig en aangenaam te laten zijn en onze online klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ook in dit jubileumjaar zullen we dat blijven doen. Dag in dag uit werken we aan onze ambitie door steeds een stap extra te zetten voor onze klanten. We vinden dat boodschappen doen leuk moet zijn én blijven. Met die gedachte willen we het honderdjarige bestaan van ons familiebedrijf samen met alle medewerkers, ondernemers en leveranciers kracht bijzetten.'

Stadslocaties

In Nederland zijn tien winkels toegevoegd aan het bestand van Jumbo, onder meer op gewilde stadslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. In 2021 staan meer openingen gepland op zulke plekken. Voor zes locaties op NS stations ontwikkelen Jumbo en HEMA een gezamenlijk winkelconcept, waarvoor Jumbo het foodaanbod voor haar rekening neemt. Bijna de helft van de Jumbo winkels beschikt inmiddels over een ruim HEMA schap met huishoudelijke artikelen. Om in te spelen op veranderende klantwensen zijn gedurende 2020 meer dan 50 Jumbo winkels geheel vernieuwd.

Winkelopeningen in België

Jumbo heeft in 2020 5 nieuwe supermarkten geopend in België. Daarmee is het winkelbestand van Jumbo bij onze zuiderburen uitgekomen op 8. Het omzetverloop van Jumbo in België blijft onveranderd sterk, ondanks een zekere vertraging van nieuwe winkelopeningen vanwege de coronapandemie. Voor 2021 gaat Jumbo uit van circa 10 nieuw te openen supermarkten in België.