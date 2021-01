Kans op sneeuw en ijs in Nederland neemt toe door opwarming aarde

Morgen overdag blijft vooral in de noordelijke provincies de kans op een lichte (winterse) bui bestaan. Naarmate de dag vordert kan een enkele bui iets verder landinwaarts trekken. De middagtemperatuur loopt uiteen van net boven nul in Zuid-Limburg. In het weekeinde waarschijnlijk regen en sneeuw en overgang naar een wisselvallig weertype. De temperatuur gaat wel weer omhoog.

Meer winterweer door opwarming aarde

De opwarming op grote hoogte zorgt ervoor dat de atmosfeer op leefniveau iets beter voorspelbaar wordt. Dat stellen Britse meteorologen van het MetOffice.

Anders gezegd: in de maand tot anderhalve maand na de plotselinge opwarming kiest de atmosfeer vaker voor een weerpatroon met relatief hoge druk bij IJsland en relatief lage druk bij Portugal. Dit weerpatroon geeft in Nederland meer kans op wind uit de koude hoek. Weermodellen zijn in zo’n situatie op grote schaal betrouwbaarder dan gemiddeld. Dit hoeft echter niet te gelden voor lokale verwachtingen, zoals de temperatuur in Nederland.