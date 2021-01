Wielrenner (46) omgekomen bij ernstig verkeersongeval

Een 46-jarige wielrenner uit Someren is zaterdagochtend in het Brabantse Bergeijk betrokken geraakt bij een verkeersongeval en hierbij om het leven gekomen. Dit meldt de politie zaterdag.

Botsing met personenauto

Zaterdagochtend rond 10.40 uur kwam een personenauto op de Bredasedijk in Bergeijk door nog onbekende oorzaak in botsing met een wielrenner. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter en ambulance waren snel aanwezig, maar reanimatie heeft niet meer mogen baten. 'Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie. De verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.