Prijzen nieuwbouwwoningen 10 procent hoger in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2020 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 10,0 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld was een bestaande koopwoning 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. Daarmee zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

Deze stijging van de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen ligt hoger dan die van het vorige kwartaal (4,1 procent) en is de grootste stijging in ruim een jaar.

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen 22 procent hoger

In het derde kwartaal van 2020 waren er 7 087 transacties van nieuwbouwwoningen. Dit is 21,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook in de eerste twee kwartalen van 2020 werden er meer nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder, terwijl in het laatste kwartaal van 2019 nog sprake was van een daling met 20 procent. Nieuwbouwwoningen kunnen worden verkocht in elke fase van het bouwtraject, zowel tijdens de voorbereiding, als tijdens de bouw en na afronding van de bouw. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is dus niet gelijk aan het aantal opgeleverde woningen.

Er waren ook meer transacties van bestaande koopwoningen in de eerste drie kwartalen, maar de groei was minder sterk dan die van het aantal nieuwbouwwoningen. Wel is het absolute aantal verkochte bestaande koopwoningen fors hoger dan dat van nieuwbouwkoopwoningen: in het derde kwartaal van 2020 werden bijna 9 keer meer bestaande koopwoningen verkocht.

Stijging huizenprijzen groter dan gemiddeld in EU

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex, stijgen al sinds begin 2014. Voor het grootste gedeelte gaat het om bestaande koopwoningen. In vergelijking met de Europese Unie stegen de huizenprijzen in Nederland in 2020 sterker. De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 5,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland stegen de huizenprijzen in dezelfde periode met 8,3 procent. Luxemburg kende met 13,6 procent weer de grootste stijging. Alleen in Cyprus en Ierland daalde de huizenprijs.