Aanhouding na brandstichting Ugchelen

De politie heeft op dinsdag 29 april een 58-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van brandstichting. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een brand aan de Hoog Buurloseweg in Ugchelen, in de nacht van zondag 23 op maandag 24 maart. De politie doet ook onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij andere incidenten.

Recenter, in de nacht van zondag 27 april op maandag 28 april, was er weer sprake van brandstichting op het bewuste adres. De schade was groot en een bewoner liep verwondingen op. Of deze verdachte ook gelinkt kan worden aan deze, of andere zaken, wordt op dit moment verder onderzocht. De man zit vooralsnog vast voor de zaak uit maart van dit jaar en is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de verdachte veertien dagen langer vast blijft zitten.

Informatie delen

Het onderzoeksteam vraagt mensen die meer weten over de branden om zich te melden. Hoe klein de informatie misschien ook lijkt, het kan waardevol zijn voor het onderzoek. Naast het reguliere politienummer 0900-8844, is het ook mogelijk om te melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en zet een tip pas door als niets terug te herleiden is naar een melder.