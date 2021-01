Tilburger (23) door politie aangehouden voor oproep tot rellen

Oproepen tot ongeregeldheden via social media

De Tilburger werd in zijn woning aangehouden. De politie startte een onderzoek nadat zij informatie had gekregen dat de Tilburger de post zou hebben gepubliceerd. De officier van justitie heeft toestemming gegeven voor zijn aanhoudingen. De afgelopen dagen zien we dat na invoering van de avondklok op sociale media wordt opgeroepen tot ongeregeldheden. De verdachte zit vast voor verhoor.

Oproep

Oproepen onder jongeren op social media leidden zondagavond al tot ongeregeldheden in Tilburg, Oosterhout en Breda. Politie en partners houden de situatie nauwlettend in de gaten. 'Het mag duidelijk zijn dat dit soort ongeregeldheden niet worden getolereerd. We doen een oproep aan iedereen om zijn of haar gezond verstand te gebruiken en geen ongeregeldheden te veroorzaken. Samen met onze partners als gemeente en Openbaar Ministerie staan we voor een veilige buurt. We zullen optreden als dat nodig is', aldus de politie.