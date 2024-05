Dronken man stapt in auto en mishandeld bestuurder

Deze bestuurder reed rond 21.35 uur op de President Rooseveltlaan. Op de rotonde liep een man, duidelijk onvast ter been. De man ging voor de auto staan zodat de bestuurder moest stoppen. De man stapte vervolgens via de berijderskant in en dwong de automobilist verder te rijden. Het lukte de bestuurder om op de Industrieweg te stoppen en uit te stappen. Ook de ongewenste bijrijder stapte uit en heeft de man meerdere malen tegen zijn hoofd geslagen. Het slachtoffer heeft hierdoor letsel aan zijn gebit. De gewaarschuwde agenten treffen de verdachte op de Paul Krugerstraat waar hij zich verzette bij zijn arrestatie. De blaastest gaf aan dat hij onder invloed van alcohol was. Later bleek dat hij op de Industrieweg meerdere deuken in een geparkeerde auto heeft getrapt. Hij zit vast voor verhoor.