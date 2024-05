Gemaskerde overval op telefoonzaak De Clercqstraat

Twee gemaskerde jongen pleegden op woensdag 15 mei rond 22.00 uur in de avond een overval op een telefoonwinkel in de De Clercqstraat. Hierbij werd ook een klant mishandeld.

Om tien uur die avond stond de eigenaar van de winkel een klant te helpen toen er plots twee gemaskerde jongens met veel lawaai de deur binnen kwamen stormen. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De klant werd fysiek aangevallen, maar raakt gelukkig niet gewond.

De verdachte met het vuurwapen richtte deze vervolgens op de eigenaar en vroeg om geld. De eigenaar ziet kans om een alarmknop in te drukken waardoor er een hard alarm in de winkel klonk. De overvallers schrokken en renden zonder buit direct weer de winkel uit.

Een van de daders rende in de richting van de Bilderdijkstraat. De andere dader rende eerst naar een scooter die vlak bij de winkel geparkeerd staat. Het lukte hem niet om met de scooter weg te komen, waardoor ook hij vervolgens in de richting van de Bilderdijkstraat rende. De scooter bleef met draaiende motor achter en is in beslag genomen.