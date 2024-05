Vooral oudere mensen zeggen deel uit te maken van geloofsgemeenschap

In 2023 gaf 42 procent van Nederlanders van 15 jaar of ouder aan bij een geloofsgemeenschap te horen. In 2013 was dit nog 53 procent. 75-plussers rekenden zich het vaakst tot een geloofsgemeenschap. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Sociale samenhang en welzijn

In 2023 noemde 17 procent van de Nederlanders zichzelf rooms-katholiek, gevolgd door protestants (13 procent) en moslim (6 procent). Daarnaast had zes procent een ander geloof. Vergeleken met 2013 daalde vooral het aandeel mensen dat zichzelf rooms-katholiek ( - 9 procentpunt) en protestant ( - 3 procentpunt) noemde. Het aandeel mensen dat zichzelf moslim noemt nam iets toe ( + 1 procentpunt).

Meer gelovigen onder ouderen

Vrouwen (44 procent) geven vaker dan mannen (39 procent) aan deel uit te maken van een geloofsgemeenschap. Vooral ouderen rekenen zichzelf tot een religie. Zo zegt 63 procent van de 75-plussers dat zij bij een geloofsgemeenschap horen. Dat is twee keer zo veel als bij de jongste leeftijdsgroepen: 3 op de 10 mensen van 15 tot 35 jaar rekenen zichzelf tot een geloofsgemeenschap.

Moslims zijn relatief jong

Van de drie grootste geloofsgemeenschappen in Nederland, zijn mensen die zichzelf rooms-katholiek of protestant noemen gemiddeld met 59 en 54 jaar het oudst. Een groot gedeelte van deze religieuze groepen bestaat uit 65-plussers. Slechts een klein gedeelte is jonger dan 25 jaar.

Mensen van 15 jaar en ouder die zichzelf moslim noemen zijn relatief jong, gemiddeld 36 jaar oud. Iets meer dan een kwart van hen is jonger dan 25 jaar. Daarnaast is slechts 4 procent 65 jaar of ouder.