Rode Kruis vraagt donaties op Giro 881 vanwege grote omvang crises wereldwijd

Burgers slachtoffer van gewapende conflicten

Gewapende conflicten waarbij burgers het slachtoffer zijn, ziet het Rode Kruis helaas op grote schaal. Druk op hulpverleners en financiële middelen neemt daardoor hard toe. Want de omvang van al het leed wereldwijd is op het moment enorm. Harm Goossens is directeur bij het Rode Kruis. Hij vertelt: "Alleen al in Soedan lopen 18 miljoen mensen het risico ondervoed te raken, een direct gevolg van de instabiliteit in het land. Zij hebben naast voedsel ook dringend medische hulp nodig. Het Rode Kruis helpt, maar er is veel meer nodig."

Snel helpen van groot belang

Geweld zorgt ervoor dat het aantal vluchtelingen dat veiligheid zoekt voor veel buurlanden amper te behappen is. Goossens: "De situatie zorgt wereldwijd voor problemen op het gebied van huisvesting, medische zorg, voedsel en mentale ondersteuning. Hulpverleners van het Rode Kruis zijn overal aanwezig, maar zien ook dat zij meer steun nodig hebben om hun werk te kunnen blijven doen. Daarom vraagt het Rode Kruis donaties om slachtoffers en hulpverleners te ondersteunen, nu en in de toekomst."

'Zo snel mogelijk hulp bieden'

Hoe eerder mensen met fysieke en psychische noden geholpen worden, hoe sneller zij weer kunnen functioneren. Op het moment dat zij hun leven oppakken, kunnen zij op hun beurt anderen ondersteunen. "Het is dus van groot belang dat wij hen zo snel mogelijk hulp bieden. Het Rode Kruis helpt bij evacuaties, we ondersteunen ziekenhuizen en gezondheidscentra en zorgen voor medische hulpgoederen en bloeddonaties en psychosociale ondersteuning. Dit gebeurt vaak onder extreem moeilijke omstandigheden en met gevaar voor eigen leven", zegt Goossens.

'Meer dan ooit nodig'

Vanwege de schrijnende situatie is grote behoefte aan basismiddelen voor medische ondersteuning en geld voor psychosociale steun. Denk aan medicijnen, een operatiekit en materialen voor sport en spel die je gebruikt om te revalideren en als therapie voor kinderen die traumatische gebeurtenissen meemaakten. Goossens: "Elke euro telt dus - en geld is misschien wel meer nodig dan ooit. Het Rode Kruis stelt daarom Giro 881 beschikbaar voor donaties, zodat wij wereldwijd ons werk kunnen blijven doen."