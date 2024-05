KNMI geeft Code Geel voor onweersbuien

Donderdagmiddag en -avond kan er plaatselijk overlast zijn door onweersbuien die over het land trekken. Dit meldt het KNMI donderdag. .

'Onweer, windstoten, hagel en veel regen'

'De onweersbuien komen vooral in het midden en zuiden voor', aldus het KNMI. Deze buien kunnen plaatselijk gepaard gaan met windstoten, hagel en veel regen. Hierdoor kan er hinder zijn voor verkeer en buitenactiviteiten. Ook kan er plaatselijk wateroverlast zijn. Later in de avond neemt het aantal buien af en worden ze minder zwaar.

Van oost naar west

Bij een onweersbuien, die van oost naar west overtrekken, kunnen zich windstoten voordoen tot ca. 65 km/u. Ook verwacht het KNMI dat er hagelstenen kunnen vallen tot een grootte van 2 cm. Daarnaast kunnen er plaatselijk neerslaghoeveelheden van 20-40 mm in een uur optreden