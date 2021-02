OM in beroep tegen uitspraken snelrechtzittingen rellen Museumplein

Het OM in Amsterdam heeft vandaag hoger beroep ingesteld in de zaken die afgelopen vrijdag 29 januari en maandag 1 februari op een snelrechtzitting zijn behandeld. In totaal stonden toen zes personen voor de rechter op verdenking van openlijke geweldpleging tijdens rellen op het Museumplein en het negeren van een bevel van de politie. Het openbaar ministerie is het niet eens met de hoogte van de opgelegde straffen.