Man aangehouden na aantreffen overleden persoon

De politie heeft dinsdagochtend een 37-jarige man zonder bekend woonadres aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 42-jarige man uit Heerhugowaard. Rond 09.00 uur werd het lichaam onder verdachte omstandigheden aangetroffen in een woning aan de Rosa Manustuin in Heerhugowaard.