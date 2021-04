Raadslid werd vermoord na jarenlange terreur: vijftien jaar cel geëist tegen zoon

De normaal zo rustige Regent Smitsstraat in Sint-Michielsgestel was op zaterdag 22 augustus 2020 het decor van een groot onderzoek door de politie. Aan het begin van de avond werd in de garage van een woning namelijk het dode lichaam gevonden van Jack de Vlieger. De man bleek met veel geweld om het leven te zijn gebracht. Nog dezelfde avond werd zijn zoon van 22 jaar opgepakt. Vandaag stond hij voor de rechter: “Jarenlange terreur van een dominante vader was de aanleiding voor deze moord, maar mag nooit een reden zijn voor zoveel geweld.”

Het slachtoffer was geen onbekende in de gemeente Sint-Michielsgestel, waar hij gemeenteraadslid was. Al gauw wordt in het onderzoek naar zijn dood duidelijk dat het in het gezin De Vlieger alles behalve gezellig was. Deskundigen hebben geconcludeerd dat er sprake was van chronische psychische mishandeling door de vader van het gezin: “De langdurige onderdrukking binnen het gezin in combinatie met onvrijheid, isolement en langdurige en frequente psychische mishandeling doet denken aan een situatie van chronische terreur.” De gevolgen voor het gezin en voor de verdachte in het bijzonder waren groot. Zo omschrijven deskundigen dat de verdachte als gevolg van de terreur een scala aan neurotische spanningen en stoornissen ontwikkelde.

Klauwhamer

Direct is helder dat de dood van De Vlieger gepaard ging met extreem veel geweld. Hij is veertien keer met zeer veel kracht met een klauwhamer geslagen op zijn hoofd en rug. Uit het sectieverslag wordt duidelijk dat het slachtoffer meerdere schedelbreuken en hersenkneuzingen heeft opgelopen. Volgens de officier van justitie kan de moord op De Vlieger niet los worden gezien van het voor de verdachte traumatiserende gezinsklimaat: “Maar het geeft niemand het recht om op deze extreem gewelddadige wijze een eind te maken aan het leven van deze man.”

Gepland

Tijdens de zitting stond de officier van justitie uitgebreid stil bij de planmatige aanpak van de verdachte, die zijn vader met een klauwhamer heeft opgewacht die middag. Bij de trap in de woning deelt hij de eerste klappen uit, maar dat is slechts het begin van de geweldsuitbarsting, die verder gaat in de keuken, de bijkeuken en uiteindelijk de garage, waar de zwaargewonde Jack de Vlieger geen kant op kan. Hoewel hij ‘stop’ roept, gaat zijn zoon door met slaan. Terwijl De Vlieger op de grond ligt, haalt hij meerdere keren hard uit naar het hoofd van zijn vader. “Wanneer die stil op de grond blijft liggen, denkt hij dat zijn vader is overleden”, zegt de officier van justitie. “De verdachte is vervolgens gaan douchen, maar hoort daarna dat zijn vader een snurkend geluid maakt. Opnieuw gaat hij met de klauwhamer volledig los op het hoofd van zijn vader, die geen schijn van kans heeft. Hij overlijdt ter plekke.”

Moord

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Door de aanwezigheid van enkele stoornissen, stellen specialisten dat hij tijdens het plegen van de feiten verminderd toerekeningsvatbaar was. Ze schatten het risico op herhaling in als klein en adviseren verder geen behandeling. De officier van justitie eist dan ook alleen een gevangenisstraf van vijftien jaar tegen de verdachte. De rechter doet over twee weken uitspraak.