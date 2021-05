Mogelijk drie doden bij brand in Werkendam

In het Brabantse Werkendam is zondagmorgen rond 08.00 uur brand uitgebroken in een appartement aan de Beatrixhaven. De veiligheidsregio vermoedt dat er nog drie personen in het pand aanwezig zijn die de brand niet hebben overleefd.

Bij aankomst van de brandweer was niet meteen bekend dat er nog personen in de woning aanwezig waren. Nadat bekend werd dat er mogelijk toch personen in het pand waren, schaalde de brandweer groot op. Hierop werden meerdere brandweerwagens, een ambulance en een traumahelikopter kwamen ter plaatsen.

Het appartement is volledig verwoest door de brand. Nadat de verdieping gestut is, kan de brandweer onderzoek doen in de woning.