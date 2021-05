Rode Kruis opent giro 7244 voor door Coronavirus getroffen Zuid-Azië

Het Rode Kruis slaat alarm over de snel verslechterende situatie in Azië door corona. 'India en de buurlanden Nepal, Bangladesh en Pakistan hebben te maken met recordsterftecijfers als gevolg van corona. In India, maar ook in buurlanden Nepal, Bangladesh en Pakistan liggen de ziekenhuizen en intensive care afdelingen overvol met corona-patiënten', zo meldt het Rode Kruis donderdag.

20 miljoen coronabesmettingen in India

In India is het totale aantal corona-infecties boven de 20 miljoen gestegen en in Nepal bleek afgelopen weekend 44 procent van de geteste mensen corona te hebben. 'Er is dringend meer internationale steun nodig om een grotere ramp in Zuid-Azië en andere kwetsbare landen te voorkomen', aldus het Rode Kruis dat in de regio de hulp zo snel mogelijk wil opschalen en daarom Nederland oproept te doneren op giro 7244.

Nepal

Alle Zuid-Aziatische landen zijn begonnen met het vaccineren van mensen die het meeste risico lopen, maar in Nepal heeft slechts 1 procent van de 28 miljoen inwoners twee doses van het vaccin gekregen, terwijl in India 2 procent van alle 1.3 miljard inwoners volledig is gevaccineerd. In heel Nepal zouden volgens de overheid vele duizenden infecties niet zijn gediagnosticeerd. Er is grote angst voor massale sterfgevallen als het virus zich ongecontroleerd door het land blijft verspreiden. Zuidelijke steden, in de buurt van de Indiase grens, zijn niet in staat om het groeiende aantal mensen dat medische behandeling nodig heeft aan te kunnen. Nepal registreert 57 keer meer corona infecties dan vorige maand rond deze tijd.

Gruwelijk

De voorzitter van het Rode Kruis van Nepal, dr. Netra Prasad Timsina noemt wat er op dit moment in India aan de hand is, ‘een gruwelijk voorproefje’ van wat er in Nepal staat te gebeuren als we deze nieuwe corona-golf, die met de minuut in alle leeftijdsgroepen meer levens eist, niet kunnen bedwingen. We doen wat we kunnen om levens te redden in Nepal met meer medische hulp, aldus Timsina. Hulpverleners van het Nepalese Rode Kruis helpen met testen, vaccinaties, hygiënemaatregelen, maskers uitdelen en het isoleren van geïnfecteerde mensen. Het is, volgens Timsina, ‘enorm schrijnend’ om te zien dat mensen geen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, ‘omdat er zo snel mogelijk gecremeerd moet worden.’

India

Het Indiase Rode Kruis werkt samen met de autoriteiten om de bevolking te ondersteunen met levensreddende medische apparatuur, waaronder zuurstofcilinders, beademingsapparatuur, antivirale geneesmiddelen, bloeddonaties, corona-tests en -vaccinaties. Meer dan 46.000 hulpverleners van het Indiase Rode Kruis ondersteunen in quarantaine centra, verstrekken zuurstofflessen aan mensen met ernstige corona-symptomen en helpen om meer mensen te vaccineren, terwijl ze ook maskers, zeep en handschoenen verstrekken aan degenen die het meeste risico lopen. Het Rode Kruis heeft medicijnen en voedsel geleverd aan meer dan 276.000 zeer kwetsbare mensen en meer dan 770.000 mensen hebben psychosociale hulp gekregen.

'Coronavirus heeft geen paspoort nodig'

India en buurlanden hebben dringend meer vaccins nodig, medische apparatuur en voorraden, ondersteuning met testen, beschermende kleding en andere hulpgoederen, inclusief zuurstof, voor korte en langere termijn. Volgens Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis, is de enige hoop om deze ramp in te dammen nu heel snel handelen. ‘Dit virus houdt immers geen rekening met grenzen en heeft geen paspoort nodig,’ aldus Lahr.

'Nadenken over wat er op ons afkomt'

‘Alle ogen zijn deze week gericht op India, maar we moeten ook nadenken over waar we de komende weken en maanden mee te maken kunnen krijgen in andere landen en hoe we ons daar het beste op kunnen voorbereiden. We zullen er niet in slagen deze vreselijke pandemie te overwinnen totdat er vaccins beschikbaar zijn om iedereen te beschermen, ongeacht nationaliteit of inkomen, in Europa, in Azië, maar ook in Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Verder blijft preventie ook cruciaal.’

'Verspreiding corona wereldwijd tegen te gaan'

Eind april heeft de Nederlandse regering al 1 miljoen EUR bijgedragen om de hulp van het Rode Kruis in India te financieren. Ook in Nederland en de rest van de wereld zet het Rode Kruis zich in om de verspreiding van corona tegen te gaan en de slachtoffers te helpen.