Ouders uit Groningen starten een inzameling 5-jarige zoon

'Boris lijdt aan een ernstige motorische handicap en is in zijn dagelijks leven volledig afhankelijk van anderen', is een van de eerste zinnen die te lezen zijn in de inzameling die de ouders van de 5-jarige jongen op het GoFundMe-platform lanceerden. Het veranderen van deze keiharde realiteit was de reden waarom deze ouders besloten hebben om hulp te vragen: 'We staan voor een zeer spannende en ingrijpende periode, maar ook zeer hoopvol'.

'Hij heeft spasticiteit in zijn benen en armen, waardoor hij weinig controle heeft over zijn bewegingen. Naast het feit dat dit zijn dagelijks leven erg moeilijk maakt, heeft het ook een negatief effect op de ontwikkeling van zijn spieren en heupen” beschrijven ze in de tekst.

Zoals vermeld op de inzameling pagina, is het dagelijks leven van de kleine niet gemakkelijk, omdat hij constante hulp nodig heeft. Het lijkt er echter op dat dit kan veranderen dankzij een speciale operatie, maar daarvoor hebben ze hulp nodig. 'Zoals alle ouders willen we het beste voor onze zoon. We zijn erg blij dat er een operatie is om de spasticiteit van Boris te verminderen. Deze operatie wordt Selectieve Dorsale Rhizotomie (SDR) genoemd. Bepaalde zenuwen in de onderrug worden selectief doorgesneden. Hierbij worden er selectief bepaalde zenuwen in de onderrug doorgesneden. De zenuwen die teveel signalen doorsturen naar de spieren (waardoor er teveel spierspanning ontstaat) worden uitgeschakeld' leggen ze uit.

Om het jongetje te kunnen opereren, hebben ze een grote som geld nodig. Ze moeten naar de VS reizen, de operatie betalen en alle overige kosten van de reis moeten betalen. “Wij zijn ontzettend dankbaar dat Boris, na een intensieve screening, in oktober 2021 deze ingrijpende maar ook spannende operatie kan ondergaan in Amerika (St. Louis). Na de operatie krijgt Boris nog 3 weken elke dag zeer intensieve fysiotherapie. Derhalve zullen wij met ons gezin een maand afreizen naar de VS.”

De campagne heeft al veel steun van sociale netwerken en heeft meer dan de helft van het doel bereikt, maar de ouders weten dat ze nog een lange weg te gaan hebben in deze ‘intense reis’ dus vragen ze om maximale support: 'Het wordt een intense reis, maar wij zijn er 100% zeker van dat we deze 'life changing operatie' Boris niet willen en mogen onthouden.'

