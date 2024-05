NAVO-landen komen samen in Nederland voor online veiligheid

NAVO-cyberconferentie in Den Haag

Deze cyberaanvallen kunnen directe gevolgen hebben voor Nederlanders en bedrijven, doordat ze bijvoorbeeld niet meer bij hun online gegevens kunnen of dat het betaalverkeer uitvalt. Nederland vindt dat het internet toegankelijk, open en veilig dient te zijn voor iedereen. Daarom organiseren we samen met Roemenië vandaag en morgen in Den Haag een NAVO-cyberconferentie. Cyberexperts uit alle lidstaten en een aantal andere landen komen tijdens de conferentie samen om hier afspraken over te maken.

NAVO-cyberexperts

Bij de NAVO (de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) denk je vaak aan traditionele militaire verdediging. Maar naast aanvallen door tanks en soldaten moeten we ons steeds vaker beschermen tegen online aanvallen. Nederland organiseert samen met Roemenië deze cyberconferentie om te laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken tegen online dreigingen.

Cyberaanvallen beter herkennen

Tijdens deze NAVO-Cyberconferentie bespreken we welke maatregelen we als landen kunnen nemen om het bondgenootschap beter te verdedigen tegen cyberdreigingen. Ook wordt gekeken naar manieren waarop de overheid en bedrijven samen kunnen werken om cyberaanvallen beter te herkennen en voorkomen.

Internationale samenwerking

Het gebruik van digitale technologieën brengt veel voordelen met zich mee, maar ook risico's en bedreigingen. Cyberspionage, sabotage en het verspreiden van nepnieuws zijn belangrijke instrumenten geworden in de wereldwijde machtsstrijd. Dit zien we bijvoorbeeld in Oekraïne, waar meerdere cyberaanvallen en desinformatiecampagnes hebben plaatsgevonden. Ook tegen en in Nederland worden regelmatig cyberaanvallen uitgevoerd.

Samenwerkingsverbanden

Nederland werkt samen met landen over de hele wereld, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en binnen de EU en in de NAVO om cyberdreigingen aan te pakken. Dit doen we door het uitwisselen van kennis en informatie, het opzetten van samenwerkingsverbanden en het inzetten van sancties indien nodig.

Cybersteun voor Oekraïne

Een goed voorbeeld van samenwerking is de cybersteun die Nederland samen met andere bondgenoten geeft aan Oekraïne, bijvoorbeeld door het verstrekken van softwarelicenties en het trainen van IT-personeel. Door deze gezamenlijke inspanning wordt Oekraïne geholpen bij het verdedigen tegen de digitale dreigingen en dragen wij bij aan de veiligheid en stabiliteit in Europa.