Dit is de 30-tallige voorlopige EK-selectie van Koeman

Definitieve selectie

Woensdag 29 mei maakt Koeman vervolgens bekend welke spelers deel uitmaken van zijn selectie voor het Europees kampioenschap. De definitieve groep van (maximaal) zesentwintig spelers - waaronder tenminste drie keepers - moet uiterlijk vrijdag 7 juni bij de UEFA worden ingeleverd.

De dertig namen

Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn* (Ajax), Justin Bijlow* (Feyenoord), Daley Blind (Girona FC), Brian Brobbey* (Ajax), Memphis Depay* (Atlético Madrid), Virgil van Dijk* (Liverpool), Denzel Dumfries* (Inter), Mark Flekken* (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo* (Liverpool), Lutsharel Geertruida* (Feyenoord), Ryan Gravenberch* (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Matthijs de Ligt* (Bayern München), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Nick Olij* (Sparta Rotterdam), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta ), Jerdy Schouten* (PSV), Xavi Simons* (RB Leipzig), Quinten Timber* (Feyenoord), Joey Veerman* (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen* (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst* (TSG Hoffenheim) en Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq).

Eerste trainingsstage

In de voorbereiding op de Europese eindronde stromen de spelers op twee momenten in. Tijdens de eerste trainingsstage – van maandag 27 tot en met woensdag 29 mei – gaat de technische staf aan de slag met een groep spelers (met een * achter hun naam) die geen clubverplichtingen meer heeft.

Start in Zeist

Zaterdag 1 juni verzamelen spelers en staf in Zeist voor de start van de officiële voorbereiding op het EK. Het Nederlands elftal speelt twee oefenwedstrijden in Stadion Feijenoord in Rotterdam. Donderdag 6 juni treft Oranje Canada en maandag 10 juni is de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Daags na de ontmoeting met IJsland staat het vertrek naar het Team Base Camp in Wolfsburg gepland. De Europese eindronde gaat vrijdag 14 juni in München van start met de ontmoeting tussen gastland Duitsland en Schotland. Een maand later, zondag 14 juli, vindt in Berlijn de finale plaats.