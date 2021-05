Rechter stelt Nederlandse staat in gelijk in zaken over PCR-testen

Dinsdag is de Nederlandse staat ook in hoger beroep door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in twee zaken omtrent de PCR-testen. Dit meldt het Gerechtshof dinsdag.

Concreet

'Dit betekent concreet dat reizigers naar Nederland zich voorlopig moeten laten testen, de Staat de PCR-tests mag gebruiken bij zijn beleid en de communicatie vanuit de Staat over corona in orde is', aldus het hof.

Stichting Viruswaarheid.nl

Het gerechtshof Den Haag heeft vandaag in hoger beroep uitspraak gedaan in twee kort gedingprocedures die (o.a.) de Stichting Viruswaarheid.nl tegen de Staat had aangespannen. In het ene kort geding eiste de Stichting dat de rechter een tijdelijke wettelijke regeling buiten werking stelt, namelijk de regeling die reizigers uit hoogrisicogebieden verplicht om een negatieve uitslag van een PCR-test en een sneltest te tonen voordat zij naar Nederland terugreizen. Volgens de Stichting mag de Staat die verplichting niet opleggen, omdat onderdanen het recht hebben om Nederland te betreden.

'Onnodig angstaanjagend'

In het andere kort geding eiste de Stichting een bevel aan de Staat om het gebruik van de PCR-test als basis voor het beleid te beëindigen en alle vormen van communicatie aan te passen aan bepaalde uitgangspunten. De Stichting vindt dat de Staat de PCR-test in strijd met voorschriften gebruikt en dat de Staat het treffen van maatregelen niet (mede) op de testuitslagen mag baseren. Volgens de Stichting is de test daarvoor niet geschikt. Ook vindt de Stichting de overheidscommunicatie onjuist, onvolledig en onnodig angstaanjagend.

Eisen afgewezen

De rechtbank had de eisen afgewezen. De Stichting was het daarmee niet eens en ging in hoger beroep. Het Haagse hof oordeelt vandaag dat de rechtbank het goed heeft gedaan. Dus het hof laat de tijdelijke verplichting in stand voor reizigers uit aangewezen gebieden om negatieve coronatestuitslagen te tonen. Het hof beperkt het gebruik van de PCR-test niet en verplicht de Staat ook niet om zijn communicatie aan te passen.