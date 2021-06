Vier aanhoudingen na babbeltruc in woning

Dankzij een beveiligingscamera in de woning van een 82-jarige bewoonster kon haar zoon dinsdag 22 juni zien dat er vier onbekende personen in haar woning aan de Nevenstede binnen waren. De onbekende personen waren kastjes aan het openen en zochten vermoedelijke waardevolle spullen. Vijftien minuten later werden zij aangehouden, een van hen opende zelfs de deur toen de agenten aanbelden.