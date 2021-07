Dode en gewonde bij ernstig verkeersongeval op A37 bij Nieuw Amsterdam

Een dode

Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen waaronder de traumahelikopter vanaf Eelde. Bij het ongeval is één inzittende, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, om het leven gekomen. De bestuurder van de auto, een 39-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn, is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Een rijstrook en de vluchtstrook zijn afgesloten voor het verkeer gedurende de hulpverlening. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.