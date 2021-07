Oxfam Novib: 'Wereldwijde coronavaccinatie vijf keer duurder dan nodig'

De kosten voor het vaccineren van de wereldbevolking tegen corona kunnen op zijn minst vijf keer goedkoper als farmaceuten niet van hun monopolies hadden geprofiteerd, zo stelt de People’s Vaccine Alliance waar Oxfam Novib lid van is. 'Nieuw onderzoek toont aan dat Pfizer/BioNTech en Moderna een meerprijs van 41 miljard US-dollar rekenen aan overheden', zo meldt Oxfam Novib donderdag.

Nederland betaald mogelijk 1 miljard teveel

Zo betaalde Nederland alleen al in dit jaar 470 miljoen euro te veel vanwege het monopolie van een klein aantal farmaceuten op coronavaccins. De verwachting is dat dit in 2022 oploopt naar ruim een miljard euro die Nederland te veel betaalt aan Pfizer/BioNTech en Moderna', aldus Oxfam Novib.

Nederlands belastinggeld

Oxfam Novib beleidsadviseur Ben van Gils: ‘Met Nederlands belastinggeld spekken we de kas van farmaceuten. Alleen al met de extra euro’s die Nederland voor Moderna en Pfizer/BioTech heeft betaald, had een miljard vaccin doses gefinancierd kunnen worden voor de rest van de wereld. Wanneer je dit doortrekt voor alle landen, hadden veel meer mensen wereldwijd gevaccineerd kunnen worden en hadden we een echte vuist tegen het virus kunnen maken.’

COVAX

Ook COVAX, het verdelingsmechanisme van de WHO van coronavaccins onder lage en midden-inkomenslanden, betaalt gemiddeld vijf keer meer dan nodig. Daarnaast heeft COVAX een chronisch tekort aan vaccins, mede omdat rijkere landen bereid zijn de hoogste prijs te betalen. Zonder de vaccinmonopolies had COVAX al iedereen in lage en midden-inkomenslanden kunnen vaccineren. De Nederlandse regering ziet COVAX als het belangrijkste middel om toegang tot vaccins te verschaffen voor lage en midden-inkomenslanden.

'Openbreken van de huidige vaccinmonopolies noodzakelijk'

Van Gils: ‘Deze nieuwe berekeningen tonen nogmaals aan dat het in stand houden van de vaccinmonopolies en het blindstaren van de Nederlandse regering op COVAX dat de huidige aanpak van deze crisis een doodlopende weg is. Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse regering zich inzet voor het openbreken van de huidige vaccinmonopolies.