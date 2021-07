Spontane autobrand in Drentse Stuifzand

Op de Oostermaat in het Drentse dorpje Stuifzand vloog donderdagavond een BMW in brand.

Openen deur

De bestuurder kon tijdig nog wat spullen in veiligheid brengen. De oorzaak van de brand is onbekend. Bij het openen van het portier volgde er een soort van explosie. De auto is door de brand total loss