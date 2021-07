4 zaken die we al denken te weten over de nieuwe iPhone 13

Daarom kunnen we ook nog niet zeker zijn wanneer de iPhone 13 (als hij ook daadwerkelijk zo gaat heten) precies gaat uitkomen. De verwachting is dat dit in ieder geval tussen september en december gaat gebeuren. De specificaties van het toestel zijn nog niet zeker, maar er zijn wel al geruchten. We bespreken zaken die we al denken te weten over de nieuwe iPhone 13.

Minstens drie verschillende toestellen

De nieuwe lijnen iPhones bestaan doorgaans uit meerdere verschillende toestellen. Dat waren er voorheen drie, maar Apple breidde dit uit bij de iPhone 12. Het ligt in de lijn der verwachting dat eenzelfde serie ook voor de iPhone 13 gaat uitkomen. Dan hebben we het dus over een iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en een iPhone 13 Pro Max. Een kleine kanttekening daarbij is dat de iPhone 12 Mini niet goed verkoopt en de kans dus bestaat dat er geen iPhone 13 Mini komt.

Drie nieuwe kleuren

Voor de iPhone 13 Pro en Pro Max lijkt het erop dat deze in drie nieuwe kleuren verkrijgbaar gaan worden. Bij de Pro-reeks van de iPhone 12 was zilver al mogelijk. Bij de Pro-reeks van de iPhone 13 zouden de toestellen in de kleuren zwart, roségoud en 'sunset gold' verkrijgbaar gaan worden.

Upgrade beeldverversing

De iPhone 12 bleef nog achter op de concurrentie wat betreft de beeldverversing van het scherm. Het lijkt erop dat dit bij de iPhone 13 Pro-reeks anders gaat zijn. Waarschijnlijk krijgen de toestellen een beeldverversingssnelheid van 120Hz, wat ervoor moet zorgen dat het scherm soepeler gaat aanvoelen bij het gamen of scrollen door je sociale media feed.

In-screen vingerafdrukscanner

Verwacht wordt dat de iPhone 13 voor het eerst een in-screen vingerafdrukscanner gaat krijgen, iets wat bij veel Android-vlaggenschepen al het geval is. Deze in-screen vingerafdrukscanner zal naast de reeds bestaande Face ID komen.

Geen van dit alles is nog bevestigd, maar het betreft wel geruchten die van verschillende bronnen komen. Dat maakt het waarschijnlijk dat er een (grote) kern van waarheid in zit. Eén ding is zeker: het worden degelijke high-end smartphones, want dat kun je wel aan Apple overlaten.