Rode Kruis opent Giro 5125 voor slachtoffers aardbeving Haïti

Het Rode Kruis heeft zondag Giro 5125 geopend voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de dodelijke aardbeving op Haïti. 'De schade is enorm en met man en macht wordt gewerkt om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen', zo meldt het Rode Kruis zondag.

'Honderden doden en vermisten'

'Er zijn honderden doden en vermisten en ziekenhuizen kunnen de drukte niet aan', aldus het Rode Kruis. Haïti werd zaterdagochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter, opgevolgd door twee naschokken die naar schatting door 800.000 mensen zijn gevoeld. Haïtiaanse autoriteiten melden tot nu toe meer dan 1.800 gewonden en ten minste 304 doden.

Schade

Rode Kruis-hulpverleners kwamen direct na de aardbeving in actie om de schade op te nemen. In de zwaar getroffen gebieden Les Cayes en Jérémie zijn kerken ingestort tijdens de ochtendmis. Het is waarschijnlijk dat er mensen vastzitten onder het puin. Veel huizen zijn ernstig beschadigd en mogelijk volledig verwoest.